鐵路將實施新運行圖 高鐵票價最高可打6.5折北京新浪網 (2018-05-05 21:15)
新華社北京5月5日電（記者 樊曦）記者從中國鐵路總公司獲悉，近期，鐵路部門將進行今年第二階段列車運行圖調整，同時對一些高鐵動車組列車票價體系進行優化完善，折扣最高可打6.5折。
中國鐵路總公司有關部門負責人介紹，為適應經濟社會高質量發展要求，在今年4月10日第一階段列車運行圖調整穩妥實施的基礎上，鐵路部門擬從今年7月1日起，實施第二階段列車運行圖調整。一是南京至武漢、柳州至南寧高鐵按250公里/小時速度運營，同步優化調整相關線路列車運行圖。二是實行動車組列車市場化開行方案，安排日常圖、周末圖和高峰圖，周末圖比日常圖多開動車組列車193對，高峰圖比周末圖多開動車組列車364對，努力實現運力投放與客流需求精準匹配，滿足日常、周末、小長假、春暑運及突發客流需求。三是根據新線開通計劃，編製楚雄至大理、深圳至湛江鐵路江門至茂名段、哈爾濱至佳木斯鐵路運行圖。四是在徐州至蘭州、西安至成都、南寧至廣州、貴陽至廣州、重慶至貴陽、成都至重慶、合肥至福州、南寧至成都等方向增開動車組列車。五是優化既有旅客列車開行方案，提高開行質量。六是根據暑期市場需求，編製暑期臨時客車運行圖。七是優化貨物班列開行。按需增加中歐、沿江等班列方案。新圖實施后，鐵路旅客運輸能力將進一步提升，同時，可為鐵路國際物流、多式聯運融合發展提供更多運力。
該負責人表示，為建立多種交通方式合理比價、靈活適應市場、滿足不同旅客出行需求、有升有降的高鐵動車組列車票價體系和票價浮動機制，鐵路部門將綜合考慮市場需求、鐵路建設運營成本及旅客消費取向等因素，從今年7月5日起，僅對早期開通的合肥至武漢、武漢至宜昌、貴陽至廣州、柳州至南寧、上海至南京、南京至杭州6段線路上運行時速200-250公里的高鐵動車組公佈票價進行優化調整，明確執行票價以公佈票價為最高限價，鐵路相關企業可根據客流情況，分季節、分時段、分席別、分區段在限價內實行票價下浮，最大折扣幅度6.5折。調整后的執行票價與目前相比，總體有升有降。
該負責人表示，這次高鐵動車組票價優化調整后，鐵路部門將依法加強票價監督管理，不斷提高高鐵運行品質和服務質量，並明確今年高鐵動車組公佈票價不再調整。
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