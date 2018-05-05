大家好，這裡是正經遊戲，我是正經小妹。

5月5日晚，德雲色 孫哥李哥開「確認離婚事件 5月2日」的直播間，就笑笑結婚僅3個月便離婚的事情進行了解釋，因為抑鬱症分開的，表示希望網友不要帶節奏。小妹表示，看完直播完全沒有吃瓜的心，甚至心裏完全的苦澀。

2月份，德雲色笑笑領證，在微博曬出結婚證，發文「評價下，說得好聽有紅包」獲得一眾網友祝福。

不知道為什麼離婚的消息會泄露，但笑笑在微博坦然承認確實離婚，並表示會開直播大概解釋一下。

直播里，笑笑調侃自己是「三十歲離異男士」，解釋自己前妻因為此前水軍攻擊壓力大，患上抑鬱症，近期抑鬱症加重，在上海就診后，已經開始治療了。但藥物會有副作用，會經常做噩夢，夢裡有他，醒來情緒會很不對勁。就醫生治療方案而言，如果要徹底治療，需要和得病的一切斷開，這其中就包括他自己。

直播的中，他一度表示不說了，希望大家不要帶節奏，現在自己已經緩了點，有時間會選擇玩大亂鬥調整心情。

笑笑也表示，很愛她，所以不會和她復合，因為重度抑鬱會有輕生念頭。針對彈幕關於為什麼不挽回的提問，他提到自己試圖拖過，但沒有成功。

小妹有話說：有一種愛叫做放手，不論如何，希望笑笑能夠好好調整心態，節奏？不存在的，心疼一波~

那麼問題來了：今天沒有問題，洗洗睡吧，保持開心，遠離抑鬱!