▲富邦悍將高國輝擊出再見三分全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

富邦悍將高國輝今（5）日生涯首度轟出再見全壘打，就幫球隊以7:4擊敗Lamigo桃猿，一口氣拿下3連勝，高國輝賽後謙虛說：「剛好順風。」

高國輝上次開轟剛好是4月29日在花蓮球場，而他4月27日也轟出3分砲，總教練葉君璋說：「這就是明星球員。」

其實高國輝本季成績有些起伏，全壘打慢慢加溫，不過儘管前4次打擊都沒有安打（1保送），葉總仍相信自弟兵。

「不可能換他，他最近表現有好一點，就是不夠穩定，要給他多一點時間。」葉總說。

然而高國輝自己也認為：「感謝打擊教練發哥（陳該發）跟葉總給我鼓勵，幫我調整讓我手感可以慢慢找回來。」

高國輝之前在桃園球場也有遇到9上然後大好機會，單他最後敲出雙殺打，這次他就沒想太多，球到好球帶就順利揮出，終於幫球隊建功。