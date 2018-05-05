原標題：防止授信"搭便車""壘大戶":監管強化大額風險暴露管理



人民網北京5月5日電 （記者李彤）記者從中國銀保監會獲悉，為推動商業銀行強化大額風險暴露管理，改變授信過程中「搭便車」「壘大戶」等現象，中國銀保監會發佈了《商業銀行大額風險暴露管理辦法》，改善信貸資源配置效率，降低系統性風險。

近年來隨著我國銀行業快速發展，銀行對客戶授信方式日趨多元化，客戶集中度風險呈現出一些新特點。借鑒國際監管標準，結合國內銀行業實踐，制訂統一、規範的大額風險暴露監管規則勢在必行。

，大額風險暴露監管是審慎監管框架的重要組成部分。2014年4月，巴塞爾委員會發佈了《計量和控制大額風險暴露的監管框架》，在全球範圍內對商業銀行大額風險暴露提出了統一監管要求。從國內情況看，《商業銀行法》《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》等法律法規對單一客戶貸款、集團客戶授信集中度也提出了監管要求。

記者梳理髮現，此次發佈的《辦法》包括六章47條以及六個附件，明確了商業銀行大額風險暴露監管要求，規定了風險暴露計算範圍和方法。從組織架構、管理制度、內部限額、信息系統等方面對商業銀行強化大額風險管控提出具體要求，明確了監管部門可以採取的監管措施。

業界人士表示，《辦法》對於防範系統性金融風險、加強對實體經濟金融支持具有重要作用。首先，借鑒國際監管規則，規定了大額風險暴露監管標準和計算方法，對商業銀行加強大額風險暴露管理提出一整套安排和要求，有助於推動商業銀行提升集中度風險管理水平，降低客戶授信集中度；

其次，提高了單家銀行對單個同業客戶風險暴露的監管要求，有助於引導銀行回歸本源、專注主業，弱化對同業業務的依賴，將更多資金投向實體經濟；

三是明確了單家銀行對單個企業或集團的授信總量上限，有助於改變授信過程中「搭便車」「壘大戶」等現象，提高中小企業信貸可獲得性，改善信貸資源配置效率，降低系統性風險。