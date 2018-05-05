▲蕭煌奇一提到母親就落下男兒淚。（圖／記者陳明安攝 , 2018.05.05）

國台語雙聲帶金曲歌王蕭煌奇今（5）日舉行《讚聲演唱會》，在華山Legacy登台，弟子邵雨薇擔任嘉賓，邵雨薇跟蕭煌奇男女對唱台語歌《咱結婚好嗎》，甜蜜蜜引起轟動。

蕭煌奇今天一登上Legacy舞台，以獨特的DJ報榜方式開場，隨即演唱個人生涯名曲〈你是我的眼〉，演唱完後，心情大好的他開起玩笑：「有個不成文的規定，就是唱完〈你是我的眼〉演唱會就要結束了。」惹得粉絲哈哈大笑，蕭煌奇接著又感性謝謝大家來聽他的演唱會，並提到，希望有一天能像張學友把廣東話傳到世界一樣，把台語揚名全世界。

隨即蕭煌奇演唱由〈想太多〉、〈你的海洋〉、〈心情像風箏〉等都會情歌組成的組曲，一口氣唱完4首歌曲，他才喘口氣與歌迷聊天，再次提到去張學友演唱會時的趣事，蕭煌奇笑說當時張學友跟他說「有提詞機我不會唱歌欸！」他立刻回應對方「我也是」，此話一出再次引起現場笑聲。

▲蕭煌奇的演唱會上笑聲滿滿。（圖／記者陳明安攝 , 2018.05.05）

演唱〈阿母的情歌〉前，蕭煌奇說：「台灣歌真的很美，因為媽媽喜歡這些優美的台語歌曲，所以我要送給我的母親。」提到母親，他一度哽咽：「健康真的很重要，從不醒到醒來的過程，寧願丟下所有的一切，也要幫媽媽。」說到激動處，落下男兒淚，接著以演唱〈阿母的情歌〉獻給坐在台下的蕭媽媽，表達對母親的愛。唱完後，蕭煌奇自爆大走音，還叮囑這一段不要po上網，也由於他尚未娶妻生子，一掃前面感性爆發，開玩笑表示要努力一下，還跟歌迷約定，「喜酒用演唱會的方式做。」

▲蕭煌奇提到母親，落下男兒淚。（圖／記者陳明安攝 , 2018.05.05）

此次讚聲演唱會， 邀請到現在是蕭煌奇的子弟兵，也就是先前剛加盟「寬宏」旗下的藝人邵雨薇擔任嘉賓，她代替原唱安心亞，合體蕭煌奇演唱〈咱結婚好嗎〉，剛好邵雨薇這一次登台也是她的發聲處女秀。與兩位女星演繹同首歌曲，蕭煌奇被問到兩者比較喜歡哪一位的版本，他語帶玄機：「以我常喝的飲料來說的話，心亞就像是鐵觀音奶茶，是我最喜歡的口味；雨薇則是翡翠檸檬，每次都覺得新鮮。」