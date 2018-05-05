▲富邦悍將蔣智賢單場雙響砲。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

富邦悍將蔣智賢今（5）日轟出單場雙響砲，是他生涯第5次，也是他本季首次，蔣智賢認為自己狀況希望慢慢越來越好，不過最近的確狀況不錯。

去年被中信兄弟釋出，讓蔣智賢很不好受，尤其是他曾經歷過一段低潮，差點就沒有球可以打，他也特別珍惜這樣的機會。

「或許是我太想去表現，所以就會做不好，後來就是簡單化，改變自己揮棒的動作，不用刻意揮太大力，感覺不錯。」他說。

蔣智賢首局就砲轟道恩斯，他說：「賽前就有研究，還有去年有對過，所以還有一些印象，知道他會用什麼球路，就設定自己要打什麼球。」