中華職棒／雙響砲回歸簡單 蔣智賢回報富邦肯定NOWnews今日新聞 (2018-05-05 21:15)
富邦悍將蔣智賢今（5）日轟出單場雙響砲，是他生涯第5次，也是他本季首次，蔣智賢認為自己狀況希望慢慢越來越好，不過最近的確狀況不錯。
去年被中信兄弟釋出，讓蔣智賢很不好受，尤其是他曾經歷過一段低潮，差點就沒有球可以打，他也特別珍惜這樣的機會。
「或許是我太想去表現，所以就會做不好，後來就是簡單化，改變自己揮棒的動作，不用刻意揮太大力，感覺不錯。」他說。
蔣智賢首局就砲轟道恩斯，他說：「賽前就有研究，還有去年有對過，所以還有一些印象，知道他會用什麼球路，就設定自己要打什麼球。」
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