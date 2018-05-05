陽泉煤業（集團）有限責任公司董事、黨委常委、總經理裴西平接受紀律審查和監察調查北京新浪網 (2018-05-05 21:00)
【陽泉煤業（集團）有限責任公司董事、黨委常委、總經理裴西平接受紀律審查和監察調查】據山西省紀委監委消息：山西省陽泉煤業（集團）有限責任公司董事、黨委常委、總經理裴西平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受山西省紀委監委紀律審查和監察調查。（新華社）
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