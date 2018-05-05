山西陽泉煤業總經理裴西平涉嫌嚴重違紀違法被查北京新浪網 (2018-05-05 21:00)
原標題：山西陽泉煤業總經理裴西平涉嫌嚴重違紀違法被查
陽泉煤業(集團)有限責任公司董事、黨委常委、總經理裴西平接受紀律審查和監察調查
據山西省紀委監委消息：山西省陽泉煤業(集團)有限責任公司董事、黨委常委、總經理裴西平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受山西省紀委監委紀律審查和監察調查。
裴西平簡歷
裴西平，男，漢族，1962年1月出生，山西臨猗人，研究生學歷。1985年4月加入中國共產黨，1981年12月參加工作。
1998年2月任陽煤集團選煤運銷處處長；
2001年8月任陽煤集團副總經理；
2008年10月任陽煤集團黨委副書記、副總經理；
2010年12月任陽煤集團董事、黨委副書記、副總經理；
2011年1月任陽煤集團董事、黨委副書記、副總經理兼太化集團董事長；
2012年4月任陽煤集團董事、黨委副書記、總經理兼太化集團董事長；
2012年6月任陽煤集團董事、黨委副書記、總經理；
2013年8月至今任陽煤集團董事、黨委常委、總經理。(山西省紀委監委)
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