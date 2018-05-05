原標題：貪挪公款養情人的國企老總，擬減刑7個月

5月4日，北京市一中院發佈《關於審理罪犯戴加諾減刑案件的公示》。

其中提到：戴加諾因犯貪污罪、挪用公款罪、故意銷毀會計憑證罪，被判處有期徒刑14年，並處罰金2萬元，現在北京市監獄管理局清河分局清園監獄服刑。5月3日，刑罰執行機關以罪犯戴加諾獲得一次監獄改造積極份子、二次表揚獎勵為由，建議將其刑期減去7個月。公示期限為5日。

「政事兒News」（微信ID：zsenews）注意到，2013年9月，京城各媒體分別以《為情人養老國企老總伸手「小金庫」》，《國企老總貪挪公款養情人》為標題，報導了戴加諾的案件。

戴加諾原任北京金屬回收聯營公司經理。2011年12月，大興檢察院接到一封署名舉報信，舉報戴加諾挪用公款，私設「小金庫」，並將「小金庫」中的錢用於個人消費，或者轉入個人賬戶，或購買現金卡、禮品卡、購物卡等。

「『小金庫』問題屬於財經違規，但一查，卻牽出戴加諾涉嫌刑事犯罪的證據」，當時，辦案人對新京報記者說，戴加諾通過賣報廢車輛零部件、出租土地、偽造報廢回收證明等，獲得了一些不能入賬的不合法收益，便設立「小金庫」，用於員工福利、購買傢具和日常報銷事項。

按照公司規定，每次動用「小金庫」的錢，都需要戴加諾和會計劉某兩人的簽字。

可2011年初，戴加諾以總公司急需要錢為名，在沒有劉某簽字的情況下，從「小金庫」提現25萬元，數月後，戴加諾把這筆錢還了。2011年底，戴加諾又在沒有會計簽字的情況下，再次讓出納從「小金庫」取走51.4萬元，一直沒還。

檢方查實，戴加諾拿走第一筆25萬元后，正趕上內部檢查。他害怕被抓，將錢退還。而第二筆51.4萬元，是情人柴鳳敏讓他拿的「養老錢」。

戴加諾和柴鳳敏曾同在一國企的兩個子公司任負責人，2000年開始同居。2011年8月，柴鳳敏退休，為了養老，她讓戴加諾從公司的「小金庫」提現51.4萬元。

辦案人員說，在被調查前，戴加諾就燒毀了「小金庫」的會計憑證。戴加諾被檢方傳喚后，柴鳳敏則把涉案款「挪」到了自己父親家，后被起獲。

關於這51.4萬元，柴鳳敏跟辦案人員說，這筆錢是炒股所得，上個世紀90年代，他和戴加諾投資3萬元股票，後來獲利50餘萬元。檢方調出了兩人的工資記錄，全部加到一起，到「投資股票那一年，才幾千塊」，辦案人員稱。

炒股所得站不住腳，柴鳳敏改口，稱錢是當時受賄得來的。檢方找到「行賄人」，對方直截了當說「根本沒這事」。

柴鳳敏再次改口，錢是跟朋友借的，朋友早已移民國外。檢方通過這名朋友的家人，發越洋郵件，「朋友」回應也是「根本沒這事」。

「政事兒News」（微信ID：zsenews）注意到，在戴加諾公示減輕之前，柴鳳敏已獲兩次減刑。

去年11月13日，北京市一中院發佈《柴鳳敏貪污罪減刑刑事裁定書》。其中顯示，因犯貪污罪、挪用公款罪，柴鳳敏被判處有期徒刑十三年六個月。2016年2月，已被減去有效徒刑一年。

2017年11月9日，執行機關提出對柴鳳敏的減刑建議。經審理查明，柴鳳敏在服刑期間能夠認罪悔罪，遵守法律法規及監規，接受教育改造，積极參加學習和勞動，於2016年7月獲得監獄改造積極分子獎勵，於2017年6月獲得監獄嘉獎獎勵。法院裁定，對其減去有期徒刑7個月。