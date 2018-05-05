原標題：「科摩多-2018」多國聯演開幕 中國海軍編隊參加國際海上閱艦式



開幕式現場。 曾行賤 攝

中新網印尼龍目島5月5日電 (曾行賤 張傑)當地時間5日，由印度尼西亞海軍主辦的「科摩多-2018」多國聯合演習在印尼龍目島倫巴港開幕。

多國海軍要員簽寫紀念匾額。 曾行賤 攝

上午8時許，開幕式在港口碼頭舉行。印尼海軍司令阿德·蘇潘迪上將宣布演習開幕並致辭。隨後，印尼海軍組織了傳統的舞蹈、跳傘和特技飛行表演。

開幕式上，多國海軍要員在匾額上簽名，並拉手致意。 曾行賤 攝

中國海軍參演艦艇編隊指揮員龍捲在開幕式上。 曾行賤 攝

此次演習背景為，假想目標格雷島發生恐怖主義、海盜和武裝搶劫活動，發生少數民族受壓迫事件。同時，格雷島所在國家還發生了地震、火山噴發等自然災害，引發社會嚴重騷亂。根據聯合國決議，多國部隊前往實施人道主義救援，組建多國海軍特混艦隊。

印尼特色舞蹈表演。 曾行賤 攝

國際海上閱艦式，現場戰艦林立。 曾行賤 攝

中國海軍參加此次演習艦艇編隊指揮員龍捲出席了開幕式，並與參演國家海軍要員一道在印尼海軍準備的匾額上簽名。龍捲介紹，中國海軍愛好和平，願意與世界各國海軍一道為建設和諧海洋、深化交流和促進共同發展做出貢獻。

同日，參演的中國海軍艦艇編隊在印度尼西亞龍目島附近海域指定錨地，與多國海軍艦艇一道，參加了由印尼海軍組織的國際海上閱艦式。

中國海軍參演官兵向檢閱艦敬禮。 林劍 攝

中國海軍參演官兵在甲板上分區列隊，接受檢閱。 林劍 攝

上午10時許，來自34個國家的50艘艦艇按國際禮儀懸掛滿旗在錨地接受檢閱，中國海軍導彈驅逐艦長沙艦、導彈護衛艦柳州艦代表中國海軍參加閱艦式。

海面上戰艦林立，各國海軍艦艇按照計劃組成4列縱隊，參演官兵著裝整齊位於各自甲板上分區列隊。空中戰鷹轟鳴，來自中國、法國、英國、印尼等國家的艦載直升機組成3個飛行梯隊，和多國海軍聯合組成的4個固定翼飛行梯隊，整齊通過編隊上空接受檢閱。

中國海軍長沙艦艦載直升機(中間架次)飛過編隊上空，接受檢閱。 曾行賤 攝

中國海軍長沙艦接受檢閱。 曾行賤 攝

閱艦式當天，中國海軍參演官兵還參與了工程民事救援、圖上推演、專題講座、城市巡遊等多邊交流活動，有效展示了中國海軍過硬的軍事專業素質和良好的國際形象。(完)