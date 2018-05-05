三亞通報一起男子酒後滋擾遊客事件北京新浪網 (2018-05-05 21:00)
原標題：三亞通報一起男子酒後滋擾遊客事件
新京報快訊(記者王慶濱)今日(5月5日)，三亞市委宣傳部通過官方微信號通報了一起2名男子酒後滋擾遊客事件。四川遊客張先生等人在三亞海邊沙灘上燒烤時，遇到兩名赤膊陌生男子滋擾進而產生肢體衝突。三亞警方抓獲1名違法行為人，另一違法行為人陳某正在全力抓捕中。三亞公安局方面介紹，該案情節惡劣，已經轉移給刑警偵辦。
三亞市委宣傳部援引三亞公安局官方消息稱，5月2日18時30分許，四川遊客張先生和朋友共7人在馬嶺社區紅龍街對面海邊沙灘上燒烤時，遇到兩名赤膊的陌生男子符某、陳某前來搭訕。期間，符某與陳某提出要吃張先生等人的燒烤，但遭到拒絕。隨後，符某、陳某繼續無理取鬧，抓起周邊的沙子扔在張先生等人的燒烤食物上，雙方引發口角糾紛和肢體衝突。
當天，天涯公安分局天涯邊防所將符某抓獲。5月3日，前期處置的天涯邊防派出所對符某處以行政處罰。目前，陳某在逃。
三亞公安局方面稱，因該案件情節惡劣、影響較壞，已涉嫌刑事犯罪，三亞市公安局成立專案組，將此案轉為刑事案件移交市局刑警支隊全力偵辦，並依法變更強制措施，對犯罪嫌疑人依法從嚴處理。
編輯：劉喆
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