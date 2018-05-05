NASA火星探測洞察號升空 研究火星地震中央廣播電台 (2018-05-05 19:52)
美國國家航空暨太空總署(NASA)在美西時間5日，於加州南部的范登堡空軍基地(Vandenberg Air Force)，將造價9億9,300萬美元的火星探測洞察號(InSight)太空船發射升空。
洞察號是美國太空總署大手筆火星探勘計畫的一環，這艘無人太空船上配備多種儀器，可以對火星內部進行徹底調查。不像以往的火星探測器在火星上巡察，洞察號將停留在火星的一處定點，對火星上的地震進行研究，了解火星內部的運作，以達成最終將人類送上這個紅色星球進行探索的目標。
美國太空總署一名領航員在美西時間5日上午4時05分(台灣時間今天下午7時05分)，為洞察號升空倒數：「3、2、1，起飛！」展開人類史上對火星探測的新里程碑。
洞察號是由擎天神5號火箭(Atlas V rocket)運載升空，此外，洞察號也是美國太空總署從美國西海岸升空的第一個星際任務。
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