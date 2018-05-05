中央政治局委書記郭聲琨在政法領導幹部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想專題研討班開班式上強調，嚴防刑事執法介入經濟糾紛、民事責任變為刑事責任，嚴禁超標的、超範圍採取刑事強制措施，切實保護企業和公民合法權益。