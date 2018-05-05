陽泉煤業（集團）有限責任公司董事、黨委常委、總經理裴西平接受紀律審查和監察調查北京新浪網 (2018-05-05 20:45)
【陽泉煤業（集團）有限責任公司董事、黨委常委、總經理裴西平接受紀律審查和監察調查】據山西省紀委監委消息：山西省陽泉煤業（集團）有限責任公司董事、黨委常委、總經理裴西平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受山西省紀委監委紀律審查和監察調查。（新華社）
關鍵字：
上一則：巴菲特：馬斯克不需要我
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Vivienne Westwood 英國Anglomania英倫龐克設計★經典個性光
- J’code真愛密碼 知心黃金項鍊
- 【hilltop山頂鳥】男款GoreTex防水透氣抗UV外套H22MV5中世
- 【時尚屋】仿古風1.5尺碗碟櫃 5U7-361-901兩色可選(免運費
- 【福利品】ASUS ZenFone Selfie ZD551KL(3G/16GB)手機
- 24H-CONVERSE-男休閒鞋155765C-黑
- 三菱變頻冷暖空調5-6坪1級MSZ/MUZ-EF35NAW白_含運送到府+標
- (快)ELECOM 帆布多功能大容量後背包
- 【Frosch德國小綠蛙】維他命敏弱洗碗精500ml*8瓶
- 康斯登 CONSTANT CLASSICS百年經典系列DELIGHT腕錶-玫瑰金
政策利好資金湧入好拿地！通用航空爆發期已至？【北京新浪網】
5月份A股解禁市值環比增加近四成【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》