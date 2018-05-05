原標題：千名中外騎手雲集河南鄢陵 花鄉穿梭激情競技



？？？？體彩?環中原2018自行車公開賽鄢陵站5日開賽，圖為公路精英賽現場。 劉鵬 攝

中新網許昌5月5日電(記者 劉鵬)體彩·環中原2018自行車公開賽5日在中國花木之鄉河南鄢陵縣開賽，來自美國、西班牙等海內外近千名騎手雲集鄢陵、穿梭花海，上演速度與激情的精彩角逐。

中部大省河南自2015年首次成功舉辦了自行車公開賽，近年來，該項賽事正被逐步打造成貫穿全年、全民參與的健身精品賽事。據悉，此次2018年賽事於3月31日在南水北調中線工程渠首河南淅川縣拉開帷幕，將持續至10月13日在省會鄭州收官，全省共有12個承辦地參與。

此番鄢陵站公開賽系賽事第五站，以「花都騎行、覽盡風情」為主題，邀請世界各地騎行愛好者參與比賽，同台競技。賽事設有公路精英賽、山地車賽兩大類別6場比賽及全民體驗組比賽，賽后將產生18枚獎牌和多枚優秀獎。

中外騎手沿鶴鳴湖風景區騎行角逐。 劉鵬 攝

中外騎手沿鶴鳴湖風景區騎行角逐。 劉鵬 攝

鄢陵縣地處河南省中部，系「中國花木之鄉」，2300多個品種、60萬畝的花木種植，使得此地全年空氣質量優良天數達300多天。在當地，一年一度的中國·中原花木交易博覽會，更成為了一張享譽全國的特色名片。

此次鄢陵站的比賽，有來自美國、西班牙、伊朗等國的30多名國外選手及國內選手近千人參與，沿鶴鳴湖風景區騎行角逐，暢享競技激情，觀賞花都風光。 「環中原自行車公開賽」由河南省體育局、河南省體育總會倡議，河南省自行車現代五項運動管理中心和河南省自行車運動協會於2015年創辦，旨在增強國民身體素質，推動全面健身計劃發展。

此次鄢陵站賽事河南省體育局、河南省體育總會、許昌市人民政府主辦，河南省自行車現代五項運動管理中心、河南省自行車運動協會、許昌市體育局、鄢陵縣人民政府、許昌市體育總會承辦。(完)