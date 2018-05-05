▲富邦悍將高國輝擊出再見三分全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

富邦悍將與 Lamigo 桃猿今（5）日進行三連戰的第二場比賽，比賽前三局你來我往，分別從對方先發投手羅力以及道恩斯手上攻下三分。隨後兩隊投手便都踩住煞車沒有再讓對手越雷池一步，直到八局下半，富邦悍將靠著蔣智賢單場雙響砲取得一分領先，眼看勝券在握，九局上富邦悍將救援投手羅嘉仁卻守不住領先，遭詹智堯敲出追平比數全壘打，然而比賽就是這麼戲劇性，九局下半 Lamigo 同樣派出隊上王牌救援陳禹勳上場登板，他卻一樣守不住領先，接連遭林益全、胡金龍狙擊，最後再被高國輝擊出再見三分全壘打，最終富邦悍將就以 7:4 擊敗 Lamigo 桃猿。