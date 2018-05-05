原標題：中國選手梁瑞打破女子50公里競走世界紀錄



中新社北京5月5日電 2018年國際田聯世界競走團體錦標賽5日在江蘇太倉舉行，中國選手梁瑞以4小時4分36秒打破女子50公里競走世界紀錄，另一名中國選手尹航以4小時9分9秒的成績位列第二，中國隊憑藉4人躋身前七的整體實力獲得該項目冠軍。

去年倫敦田徑世錦賽前，國際田聯宣布新增女子50公里競走項目。當時參賽共有7名選手，葡萄牙老將亨里克斯以4小時5分56秒的成績刷新世界紀錄，第一次參加世界大賽的尹航以4小時8分58秒的成績獲得亞軍，並刷新亞洲紀錄。

亨里克斯同樣參加了5日的世界競走團體錦標賽，但在比賽進行到29公里處時，處在第一集團的亨里克斯退出比賽，梁瑞、尹航和澳大利亞選手塔倫特繼續展開競爭。最終，梁瑞以4小時4分36秒的成績完賽，將亨里克斯的原紀錄提高了1分20秒。尹航和塔倫特分列二、三名。

另外兩名中國選手馬發穎和李毛措分別位列第五和第七。根據規則，團體賽取前三名成績，中國隊因此獲得女子50公里競走團體賽冠軍，厄瓜多隊和烏克蘭隊分獲亞軍和季軍。

國際田聯世界競走團體錦標賽前身為國際田聯競走世界杯賽，創立於1961年，2016年更名，是世界最高水平的競走單項賽事，每兩年舉辦一次。本次比賽共吸引了來自46個國家和地區的379名運動員參賽。此次也是該賽事第三次落戶中國，北京曾在1995年舉辦過第17屆競走世界杯。

上屆比賽中，中國隊在全部五個項目中獲得三項個人冠軍，三項團體冠軍。本次賽事中國隊派出了老中青相結合的陣容，目的是進一步延續中國競走近年來在國際大賽中的優異表現。本屆比賽將進行至6日。(完)