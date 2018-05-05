中華職棒／林益全跑過頭憤死本壘 葉總：忘記自己腳程NOWnews今日新聞 (2018-05-05 20:45)
富邦悍將今（5）日以7:4擊敗Lamigo桃猿隊，一舉拿下3連勝，不過7局下大好得分機會，林益全卻因跑過頭所以「憤死」在本壘前，總教練葉君璋賽後表示：「他應該是忘了自己腳程，態度可嘉。」
富邦雖然贏球，但也有不少細節沒做好，就像7局下林哲瑄敲出內野飛球，猿隊一壘手陳俊秀看到林哲瑄沒有跑，反而「故意」漏球，最後也讓林哲瑄跟張正偉都出局。
葉總說：「陳俊秀做得很好，所以也讓跑者不好跑。」
然而富邦也一口氣拿下3連勝，對戰猿隊3連勝，不過羅嘉仁原本9局上被詹智堯轟出陽春砲，葉總說：「現在我們球隊沒有誰一定是終結者，所以誰狀況好就上。」
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