《通向和諧之路》照片展福州鼓嶺開幕 見證中美友好歷史佳話北京新浪網 (2018-05-05 20:45)
原標題：《通向和諧之路》照片展福州鼓嶺開幕 見證中美友好歷史佳話
中新網福州5月5日電 (記者 劉可耕)《通向和諧之路》中美友好歷史交流照片展暨宜夏別墅整修開幕儀式，5日在福州鼓嶺宜夏別墅舉行，中美嘉賓共同為該展覽剪綵啟幕。
美國駐廣州總領事館副領事ChrisDeVito致辭說，非常榮幸能來到「中美友誼之屋」參加這個圖片展的開幕式，《通向和諧之路》圖片展講述了一段中美之間的友好歷史。通過觀看這些展覽圖片，可以看到中美兩國間的交往是建立在相互尊重與合作的基礎上的，同樣也建立在文化的相互欣賞、相互互動上的。」
本次照片展共展出美國領事館提供的70幅原版影像記錄，展現了中美兩國之間悠久的交往史，時間跨度為1784年至1979年，內容涵蓋貿易、商務、文化、體育、教育等多個領域，展覽分為「初次接觸」「官方交流」「知識分享」「文化感知」「軍事合作」「恢復邦交」六個部分。
福建辟雍投資發展有限公司董事長王海江稱，「國相交」基礎在「民相親」，中美兩國人民對友好歷史，對幸福未來的渴望是相同的，是真誠的。「我們站在鼓嶺高處，一陣陣風吹來，除了山風，還有一半是來自大洋彼岸吹來的海風，希望這海風能將中美兩國人民友好故事傳播更廣。」
美國華僑總商會常務副主席馬國峰認為，這個展覽回顧了中美兩國之間友好交往的歷史，很有意義。一直以來，旅居海外的華僑、僑商致力於推動中美文化及兩國人民的友好交往、交流，讓世界聽到中國文化的聲音；未來，希望中美兩國人民的友誼常存，兩國不論是政府之間還是民間交往，應越來越和諧。
主辦方表示，中國和美國作為世界兩大國，中美關係的和諧是兩國人民的共同目標。而福州鼓嶺作為早期外國友人在中國的生活地方，宜夏別墅是鼓嶺上建造最早、至今保存最好的別墅之一，見證了中國人民和美國人民的友誼佳話。(完)
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