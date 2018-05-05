原標題：第二屆「京陵大數據高峰論壇」發佈大數據報告 五大區域增長極初步形成



新華社海口5月5日電（記者高潔）第二屆「京陵大數據高峰論壇」5日至6日在海南陵水舉行。會上，國家信息中心發佈了《大數據看數字中國的現狀與未來》報告。

國家信息中心主任程曉波在致辭中提到，當前我國已進入加快利用大數據轉型升級的全新階段。通過積極構建行業平台、深化央地合作、組建數字中國研究院、舉辦「全國高校數據驅動創新研究大賽」等舉措，加快大數據應用布局，推動形成數字中國產業生態和創新生態。

《大數據看數字中國的現狀與未來》報告利用大數據從政策環境、人才培育、技術創新、投資融資、企業發展、產業布局等角度全景式展現數字中國發展態勢。報告顯示，我國數字經濟類企業已形成了京津地區、長三角地區、珠三角地區、成渝地區、兩湖地區五大集聚區域。報告提到，政府和市場投資熱度繼續高漲，2017年各地政府在數字中國建設領域投資項目明顯增加，特別是中西部地區投入力度顯著加大；成功融資的數字經濟類企業數量延續快速上漲態勢，較2016年增長18.85%，資本市場對數字經濟類創業項目追捧勢頭不減，資本介入程度不斷加深。報告還顯示，數字中國領域技術創新初步形成了機器人、智能家居、數據存儲、控制系統、移動終端、物聯網等8個創新集群，初步形成以生產生活數字化為內核，大數據技術為依託，人工智慧（AI）、集成電路（IC）和物聯網（IOT）等「3I」技術為主攻方向的數字中國技術創新格局。

國家信息中心大數據發展部主任、數字中國研究院院長於施洋提到，在數字化人才保障方面，多層次數字人才培養機制已經初步形成，數字人才保障能力東西部相對均衡，但數字人才需求主要集中在東南沿海浙江、上海、江蘇、廣東、福建等地，數字化人才「孔雀東南飛」現象較為明顯。於施洋認為，如果海南能夠利用當地得天獨厚的自然環境引進大數據行業的高新人才，發展大數據行業則大有可為。

論壇期間，國家信息中心還發佈了《「一帶一路」貿易合作大數據報告2018》。報告顯示，中國與「一帶一路」沿線國家進出口總額實現較快增長，進口增速首超出口。亞洲大洋洲地區與中國貿易額比重佔五成以上，與中亞地區貿易額增速最快，韓國、越南、馬來西亞、印度、俄羅斯是主要貿易合作夥伴。從國內地區看，東部地區貿易佔比近80%，廣東、江蘇、浙江、山東、上海分列前五。

本次論壇由國家信息中心、國家林業和草原局信息辦、中央民族大學、海南省工信廳和海南省發改委指導，中國信息協會電子政務專業委員會、北京協同創新研究院、國家生態大數據研究院、「一帶一路」民族文化大數據中心、海南省南海大數據應用研究院聯合主辦，海南陵水黎族自治縣政府協辦。

來自十余個部委、三十多個地方部門的業內領導，和北大、清華、復旦、中科院等高校院所知名學者，以及華為、浪潮等知名企業的近百位產業領袖參加了此次論壇。