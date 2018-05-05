一季度廣州商品房銷售面積同比現「腰斬」北京新浪網 (2018-05-05 20:31)
【一季度廣州商品房銷售面積同比現「腰斬」】從廣東省統計局獲悉，今年一季度廣東省商品房銷售面積回落明顯，珠三角地區商品房銷售面積同比下降18.5%，其中廣州下降50.3%。在調控政策延續和今年住房貸款利率上浮的雙重影響下，廣東商品房銷售面積延續了去年下半年以來的回落態勢。一季度，廣東商品房銷售面積2730.36萬平方米，同比下降9.3%，比1-2月回落5.1個百分點，同比回落15.5個百分點。
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