巴菲特：馬斯克不需要我北京新浪網 (2018-05-05 20:31)
【巴菲特：馬斯克不需要我】在巴菲特股東大會期間，在問到是否會與特斯拉的馬斯克合作時，巴菲特表示，馬斯克並不需要我。談到對電動車的看法，巴菲特稱，我有很多電動車領域的朋友，他們做得都很好。
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