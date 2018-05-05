傳Remedy在開發《量子破碎2》 將主打合作玩法北京新浪網 (2018-05-05 20:30)
曾採訪過業界多個知名開發商的業內人士HR Nikoofar近日爆料Remedy Games正在開發《量子破碎2》。這款續作將是Remedy工作室和《穿越火線2》單人戰役、代號P7并行開發的第三款遊戲。
和初代遊戲不同，據悉《量子破碎2》將主打合作，這種玩法在Remedy之前的遊戲也是很少出現的。根據招聘廣告，《量子破碎2》也會從動視《命運》遊戲中進行借鑒，不過希望借鑒的是好的方面。當然Remedy善於開發的劇情模式本作也會有。
至於微軟為何選擇開發《量子破碎2》而非《心靈殺手2》，這是因為《心靈殺手》的版權在Remedy自己手中，而《量子破碎》版權則屬於微軟。同理，《Ryse：羅馬之子》版權屬於Crytek，如果想開發《羅馬之子》的續作，二者也要再次合作。
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