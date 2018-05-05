《去月球》將推齣動畫電影 中日合拍劇情高度還原北京新浪網 (2018-05-05 20:30)
我們在核聚變現場得知，《去月球》將推出由中日合拍的動畫電影。
官方表示，《去月球》動畫電影編劇仍由高瞰擔任，人設基於遊戲原型重新設計，在劇情上高度還原遊戲劇情，團隊質量和對應資源也將有所保障，陣容很大，相當於國家隊的製作團隊。
《去月球》遊戲的故事講述了一個博士專門為彌留之際的人們完成最後的心愿，而這次遊戲中的老人最後的心愿竟然是「去月球」，這其中曲折的原委，究竟是怎樣的一回事，需要玩家你到遊戲中去慢慢的尋找出答案了。本作感人的劇情定會在每位玩家心中掀起波瀾，甚至在最後經歷故事結局之時潸然淚下。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
家而適 鍋蓋架．家而適免釘免鑽無痕收納組．家而適 毛巾．家而適 無痕 掛勾．家而適 漱口杯．家而適 捲筒．蓮蓬頭 壁掛架 家而適．家而適 收納組 免釘．家而適 沐浴乳架．家而適 保鮮．家而適廚房紙巾．家而適 掛勾 4.2．家而適 收納．家而適扇形角落架．家而適 衛生紙．家而適免釘．家而適 收納組 無痕．家而適 無痕收納組．家而適 無痕．家而適 無痕收納．家而適 廚房紙巾．家而適 香皂架．家而適．家而適 鍋蓋．家而適 牙刷．家而適 置物架．家而適 收納組．家而適 不銹鋼．家而適洗衣粉洗衣機放置架
《海賊王》路飛懸賞金飆至15億引熱議 戰力要崩？【北京新浪網】
微軟解釋為何不再繼續公佈Xbox One主機銷量數字【北京新浪網】
疑似《蝙蝠俠：阿甘騎士》開發商新作角色設定圖泄露【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》