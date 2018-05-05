我們在核聚變現場得知，《去月球》將推出由中日合拍的動畫電影。

官方表示，《去月球》動畫電影編劇仍由高瞰擔任，人設基於遊戲原型重新設計，在劇情上高度還原遊戲劇情，團隊質量和對應資源也將有所保障，陣容很大，相當於國家隊的製作團隊。

《去月球》遊戲的故事講述了一個博士專門為彌留之際的人們完成最後的心愿，而這次遊戲中的老人最後的心愿竟然是「去月球」，這其中曲折的原委，究竟是怎樣的一回事，需要玩家你到遊戲中去慢慢的尋找出答案了。本作感人的劇情定會在每位玩家心中掀起波瀾，甚至在最後經歷故事結局之時潸然淚下。