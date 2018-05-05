「藝術四季·春之熠」系列活動開幕 書法家千余幅作品贈民眾北京新浪網 (2018-05-05 20:30)
原標題：「藝術四季·春之熠」系列活動開幕 書法家千余幅作品贈民眾
「藝術四季·春之熠」系列活動濟南開幕 書法家現場潑墨千余幅作品贈民眾
中新網濟南5月5日電 (郝學娟)「藝術四季·春之熠——書寫新時代書法文化惠民活動」5月5日在濟南開幕，由山東省文聯組織的20位知名書法家現場潑墨，將千余幅作品送給冒雨前來求字的濟南市民。
在濟南西城文化藝術廣場的活動現場天空下著淅淅瀝瀝的小雨，記者當日看到，中國知名書法家孟鴻聲、顧亞龍等20位書法家磨墨揮毫，千余名民眾有的身著橙色環衛工服、有的背著書包、有的挎著菜籃，在書案前排隊領字。
今年60歲的孫繼紅第一個拿到了孟鴻聲贈予的「福」字作品，她介紹說，自己非常喜愛書法文化，已經退休的她經常到話劇院、圖書館等地參加文化活動。她認為優秀傳統文化可以豐富精神世界、提高個人修養，使心態越來越年輕。
來自台灣的張翠吟連續三年致力於兩岸書法文化交流，帶領了近40名台灣書法愛好者到大陸學習書法。她告訴記者，山東是孔孟之鄉，傳統文化氛圍濃厚。「台灣書法愛好者大多是退休人士，而山東無論老少，都十分喜歡書法。」
山東省文聯黨組書記王世農在活動開幕式上介紹說，「藝術四季」活動包括春之熠、夏之聲、秋之舞、冬之韻四個主題活動，旨在為民眾獻上一場場精彩紛呈的文化盛宴，為藝術家和文藝愛好者搭建交流、展示的平台。「春之熠」主要側重書法藝術展示，輔之以演出、展覽、音樂等藝術形式，期待給大家提供美的藝術享受。
據了解，「藝術四季·春之熠」是藝術四季系列活動的第一期，將持續至6月上旬，除書法惠民筆會外，還將舉辦老濟南影像藝術展、德國鋼琴互動音樂會、明星秀等活動。(完)
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