原標題：菲律賓東部海域發生6.1級地震 馬尼拉有震感



中新社馬尼拉5月5日電 (記者 關向東)據菲律賓火山地震研究所消息，5月5日下午14點19分04秒，在菲律賓東部海域北緯14.29度，東經123.55度，發生6.1級地震。震中位於菲律賓卡坦端內斯省潘丹鎮(PANDAN)西北方向69公里的海域，震源深度17.9公里，預計會有餘震。

地震發生時，中新社記者位於馬尼拉CBD馬卡蒂某47層公寓樓的第12層，室內桌椅有瞬間明顯搖晃，隨即停止，未有感受到餘震。公寓服務人員提醒住戶地震時不要使用電梯。

菲律賓國家電視台報導，呂宋北地區普遍有震感。奎松市公務員Don Bayangos介紹，地震發生后當地政府的市政廳員工都被疏散。視察該市的防災減災和管理辦公室發現，大樓的牆體出現了小裂縫。

人們紛紛在當地社交圈發地震時見聞，有的家中花木搖晃，有的牆體出現裂縫。

震后，記者在市中心各大商場所見，人們如常過周末。

截至發稿時，尚未有人員傷亡和災情報告。(完)