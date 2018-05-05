雙贏彩第107012期開獎中央社 (2018-05-05 20:30)
（中央社台北2018年5月5日電）雙贏彩第107012期今晚開獎，中獎號碼為23、19、3、9、16、22、10、17、2、15、13、14。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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上一則：今彩539第107108期開獎
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