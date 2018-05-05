今彩539第107108期開獎中央社 (2018-05-05 20:30)
（中央社台北2018年5月5日電）今彩539第107108期開獎，中獎號碼8、15、20、21、35。3星彩中獎號碼525，4星彩中獎號碼7236。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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