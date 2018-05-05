（中央社記者韓婷婷台北2018年5月5日電）神腦總裁林保雍幼時家境差，步行5公里才能看醫生，「身體不好的媽媽，看醫途中步履蹣跚，卻擔心地上草繩絆倒路人，特地彎腰撿起」，讓他體認媽媽的善心，激發回饋社會的心。



林保雍為紀念過世多年的母親林賴阿月，成立了慈月基金會，感念默默付出的護理人員，特別設立南丁格爾獎為護理人員發聲，今天舉行第七屆南丁格爾獎頒獎典禮。行政院長賴清德、衛生福利部部長陳時中親臨會場，在國際護士節前夕，表揚優秀的護理人員及團隊。



回憶起小時候，林保雍說那時家住台中東勢，到街上必須走4到5公里的路，7歲那年，有次看到媽媽走在看醫生的路上，都已經快走不動了，卻突然蹲下來。林保雍以為媽媽走不動要去攙扶，結果發現她是為撿一根草繩，因為她擔心草繩絆倒路人。雖然媽媽不識字，但設身處地為人著想，時時關懷別人的心讓林保雍很感動。



林保雍白手起家，創業一路辛苦走來，始終抱著感恩回饋社會的心，希望自己有能力可以多回饋社會。他感慨過去經濟環境不好，母親積勞成疾，在他19歲時就過世，「那時沒有健保，如果當初經濟能力好一點，醫療條件好一點，母親也許可以多活2、30年」，對於母親的早逝相當不捨。



林保雍認為，醫界有許多的獎項、光環，但大多聚焦在醫師身上，而默默付出的護理人員，需要獲得更多鼓勵與尊重，因此設立南丁格爾獎為護理人員發聲。期許能有更多資源投入護理界，提升護理人員的福利及環境。



護理人員離職率高，他說，護理人員7年是離職高峰期，經濟環境好一點就會選擇轉換其他行業，如果沒有給予高度尊崇，或是本身擁有很大的熱忱，恐會很難支撐下去。南丁格爾獎目前每年設置10個名額，每名給予30萬元獎金，近2年再增加團體獎。



由於個人獎金高達30萬元，首屆被提名的金門護理人員還打電話來問是不是詐騙集團。最後在先生陪同下親自到辦公室求證才相信，事後得獎人把獎金捐給金門當地需要救助的人，也讓林保雍很感動，「這就是拋磚引玉的行善效果，相信會有善的循環」。