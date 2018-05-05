大福彩第107036期開獎中央社 (2018-05-05 20:30)
（中央社台北5日電）大福彩第107036期今晚開獎，中獎號碼為8、2、7、10、4、14、17，特別號為27。
實際中獎獎號以台彩公布為準。1070505
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上一則：雙贏彩第107012期開獎
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