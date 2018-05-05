▲《復仇者聯盟3》誰生誰死，糾結影迷的心。（封面照，2018.05.05）

《復仇者聯盟3：無限之戰》集合了史上最多超級英雄，與終極反派薩諾斯首次正面交鋒，結果死傷無數令粉絲心碎，儘管電影編劇Christopher Markus 及 Stephen McFeely接受訪問，坦白表示這集死的人是真的死了，但仍有粉絲不氣餒，認為只要下一集超級女英雄「驚奇隊長」現身，以她和可以令人起死回生的「行星吞噬者（Galactus）」的交情，沒有什麼是辦不到的。

所以未來「驚奇隊長」和剩下的「復仇者」們，肯定可以一起打殘薩諾斯，至於《復仇者3》倖存下來的超級英雄，亦將自動成為第四集「報仇小隊」的成員，再加上這集沒出現的鷹眼和蟻人。

不過不知道大家有沒有注意到，之前盛傳會在第三集戰死的鋼鐵人和美國隊長，不但都活了下來，甚至「第一代Avengers」居然都沒在薩諾斯的魔咒下化成灰，依舊活蹦亂跳，就不知道這種巧合是不是有特殊用意。

▲有沒有發覺，「第一代復仇者」居然都沒在薩諾斯的魔咒下化成灰ㄟ。（劇照，2018.05.05）

《復仇者3》倖存組〜〜



1.美國隊長

在《復仇者3》中，美國隊長比起以前戲份少了許多，因為他在內戰後，帶著多名復仇者藏身瓦干達，希望保護幻視，不過最後仍然被迫與黑豹、黑寡婦及酷寒戰士，與薩諾斯決一死戰，雖然他在片尾與薩諾斯正面交鋒被擊敗，但他並沒有跟其他人那樣「灰飛煙滅」。

2.鋼鐵人

鋼鐵人本來與薩諾斯交鋒後，被他一刀插進胸部，然而最後卻被奇異博士用時間寶石救回來，但卻讓奇異博士因此戰死。不過鋼鐵人雖然成為大戰的倖存者，但他的表情卻相當感傷。

3.雷神

雷神在片中的最後一場大戰，簡直可以說是大發神威，還獲得新武器Stormbreaker，一刀劈在薩諾斯的胸口，可惜卻劈錯位置，應該劈他的致命點頭部才對，最終仍無法消滅薩諾斯，幸虧雷神依舊存活了下來。

4.綠巨人浩克

浩克在瓦干達大戰，儘管沒起到任何作用，但也倖存了下來。這集的布魯斯班納，怎樣都無法變成綠巨人，最後還被迫穿上笨重的Hulk Buster裝甲上場，由於他在這場大戰上，一點忙都幫不到，所以也沒辦法跟薩諾斯正面交鋒。

5.黑寡婦

《復仇者3》中的黑寡婦，雖然失去原本的超能力，但她在瓦干達大戰中仍然有幫到忙，對抗薩諾斯的黑暗軍團，而且最後還和美國隊長一起倖存下來，眼睜睜看著其他戰友灰飛煙滅。不過許多粉絲都相信，她和美國隊長、鋼鐵人，第四集肯定可以想出好辦法對付薩諾斯。

6. 涅布拉Nebula

大家應該完全沒想到，《星際異攻隊》的涅布拉，居然可以倖存下來吧。她跟葛摩菈一樣，都是薩諾斯的養女，這集還被薩諾斯用來威脅葛摩菈，極其仇恨薩諾斯的她，《復仇者4》應該是對抗薩諾斯的主將之一。

《復仇者3》死亡組〜〜

《復仇者聯盟3：無限之戰》超級英雄真的死得太多，列名單如下：洛基、彩虹橋守衛海姆達爾、黑豹、緋紅女巫、幻視、奇異博士、蜘蛛人、酷寒戰士、神盾局局長尼克福瑞、神盾局局長副手瑪麗亞希、星爵、葛摩菈、螳螂女、毀滅者德克斯、格魯特、火箭浣熊。（《星際異攻隊》在本集死光光）。哀，R.I.P.

不過這些角色死亡，還可以分成兩種，一種是被「薩諾斯親手殺害」，還有一種則是薩諾斯收集齊寶石之後，遭薩諾斯詛咒「隨機」灰飛煙滅，有網友猜測，不同的死法很可能對復活有不同的差異。

1.洛基

洛基在《復仇者3》開場沒多久，就被薩諾斯徒手給殺死！但他卻是全片死得最光榮、最理直氣壯的一位。他當時為了救雷神，假裝要交出無限寶石給薩諾斯，講出復仇者的名句「We have a Hulk」（我們有浩克）之後，想徒手刺殺薩諾斯，可惜功敗垂成，最後被薩諾斯殺死，薩諾斯還當場強調「這次洛基肯定沒得復活！」

2.奇異博士

《復仇者3》裡頭最悲壯的英雄，非奇異博士莫屬，因為他在片尾為了救鋼鐵人，以及其他仍有一線生機的復仇者成員，放棄了時間寶石，最後戰死灰飛煙滅。不過，他曾預視復仇者最終會得到勝利，所以奇異博士很有可能在下一集再次翻生，而且他的好助手王也是倖存者之一，應該也會在第四集助復仇者一臂之力。

3.蜘蛛人

蜘蛛人在這次大戰中表現令人驚艷，換上鋼鐵人給的新裝的他，跟薩諾斯對打到最後一分一秒，可惜仍力有未逮，最後對抱著他像爸爸的鋼鐵人說「我不想死！」隨後灰飛煙滅，讓鋼鐵人歉疚萬分，也成為這一集最感人的一幕。不過有報導指，漫威絕對不可能讓蜘蛛人死，他下一集會跟奇異博士一起回歸。

4.黑豹

黑豹這次在與薩諾斯的大戰中，展露王者風範，在薩諾斯軍隊快要攻進瓦干達時，他一聲令下打開自己國家的防護罩，只為了力保幻視，雖然最終戰敗灰飛煙滅，但大家是否記得，黑豹族其實有一個死亡墓地，可以讓人穿越生死，黑豹極有可能由此回歸《復仇者4》。

5. 緋紅女巫、幻視

在《復仇者3》最令人心疼的角色，就是為愛而戰的緋紅女巫了，她在片尾大戰中一直守護著幻視，甚至在最後關頭，哭著應幻視的要求親自取走寶石令幻視喪命，而緋紅女巫自己也在薩諾斯彈指間灰飛煙滅。 不過漫畫原著中，幻視被拔掉額頭上的心靈寶石後，身體由紅灰色變成灰炭色，是可以繼續以灰炭色的身體翻生的，因此不少影迷推測，幻視將繼續在《復仇者4》出場，只不過外型很可能變成灰炭色。

6. 酷寒戰士

好不容易才重生的酷寒戰士，獲得黑豹妹妹研發的新鋼鐵手臂，戰鬥力大升級，不過他在這集的出場並不多，對抗薩諾斯之後便灰飛煙滅，可是卻出現最揪心的一幕，就是他在化成灰之前喊出「Steve」（美國隊長的名字）的名字，嗚嗚。

7.星爵

在《復仇者》系列首次出場的星爵，這集非常搶鏡，而且明顯跟鋼鐵人、雷神等人合不來，只可惜，當螳螂女、火箭浣熊等人，成功箝制住薩諾斯快拔下他的無限手套時，卻讓感情用事的星爵攪局，最後功敗垂成，三人都灰飛煙滅。

8. 葛摩菈

在《復仇者3》擔當非常重要角色的葛摩菈，片中長時間被養父薩諾斯要脅，最後還被薩諾斯推下懸崖，不過葛摩菈到底死了沒？恐怕要等到《復仇者4》上映才知道。