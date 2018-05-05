《幻想三國志5》全人物技能效果詳解北京新浪網 (2018-05-05 20:15)
《幻想三國志5》的八大主角都有哪些技能可用呢，在戰鬥中了解他們的技能效果會很有幫助，下面為大家帶來《幻想三國志5》全人物技能效果詳解，一起來了解下這些角色的技能吧。
嚴朔技能
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