印度僑社桌球會友 觀戰者開心喝采加油中央社 (2018-05-05 19:50)
駐印度代表處5日首次舉辦桌球賽與印度德里台商會聯誼，觀戰者在旁邊開心為比賽者加油喝采。中央社記者康世人新德里攝 107年5月5日
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