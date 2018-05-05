駐印度代表處與台商首次桌球賽中央社 (2018-05-05 19:50)
駐印度代表處5日首次透過桌球比賽與印度德里台商會與印度的台商聯誼，比賽終了後所有人合影。中央社記者康世人新德里攝 107年5月5日
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