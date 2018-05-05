桌球會友 駐印度代表處與台商健康渡週末中央社 (2018-05-05 19:50)
（中央社記者康世人新德里5日專電）中華民國駐印度代表處官員今天趁著週末，首次以桌球比賽與印度的台商們聯誼，駐印度代表田中光表示，希望透過這樣的活動，除強化印度台灣僑社的情誼，也可健身強國。
田中光在球賽開打前指出，舉辦這次比賽有兩個層面，首先是過去代表處與台商交流多在餐廳，但代表處有場地與桌球設施，利用這些設施在週末與台商們一起打球，一則健身，一則強國。
在第二個層面上，田中光說，最近包括中鼎集團中鼎印度公司總經理林天生、中國信託印度分行行長盧宏樹等幾位資深台商代表即將離開印度，追求職場上更好的成就，代表處也有些同仁任滿即將離開印度，藉著這場球賽，也為他們踐行。
田中光表示，過去幾年，台印關係在實質上進展非常多，台商如勝利體育等也在印度的業務也有很大的斬獲，台灣的實力在各個方面都展現出來。
因此，田中光強調，即使台灣在國際間受到一些打壓，但台灣的實力很強，國人不必氣餒。
這場桌球賽在經過男子單打、女子單打、雙打等9組比賽後，代表處桌球隊最後以106比66的積分，擊敗印度德里台商會桌球隊，但這場比賽重點在聯誼，因此參加者人人都有獎。
值得一提的是，包括田中光和副代表邱玉汕的桌球球技都很精湛，皆以壓倒性的比數贏得比賽。（編輯：王同禹1070505
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