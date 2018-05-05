▲艾迪頓。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（5）日在洲際主場出戰統一獅隊，剛好是七龍珠聯名主題日，兄弟打線大爆發，5局打完就以8:1遙遙領先獅隊，並且總教練史耐德的「顛倒先發」戰略又再次奏效。

史耐德總教練本周賽事全部出奇招，不但洪宸宇單周「連2次」先發，就連昨天中繼的楊志龍，也變成兄弟先發。

果然楊志龍2局失1分，首局就被郭阜林轟出陽春彈，不過兄弟3局下狂打5分，包括陳江和獲保送、王威晨敲安後，吳東融又被觸身球保送，周思齊、彭政閔連續安打先拿2分反超，張志豪內野滾地球再下一城，結果郭阜林又發生失誤，單局兄弟拿下5分。

兄弟3局換上艾迪頓後就更穩，打線5局下又發威，詹子賢二壘安打，王峻杰、王威晨連續安打又拿3分，5局打完就以8:1遙遙領先。