中國駐波蘭大使發文：《巫師》深受國內玩家喜歡北京新浪網 (2018-05-05 19:30)
據中國外交部官網消息，中國駐波蘭大使劉光源5月3日在波蘭《共和國報》上發表署名文章，最令人醒目的就是巫師遊戲。文中提到中波之間更深的商務合作，「新領域合作形勢喜人，波蘭《巫師》系列遊戲深受中國網友喜愛。" ？？？？
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