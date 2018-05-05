在索泰杯首日的比賽中，RNG以兩雞領跑A組，成功晉級。而在今日的B組比賽中，AST、QM、weibo等20支隊伍將要爭奪兩個出線名額。究竟是哪兩支隊伍能夠突破重重防線，衝出絕命島，晉級決賽呢?一起來看吧。

索泰杯PUBG邀請賽小組第二日首場 QM戰隊五殺吃雞

本局航線十分居中，從右上角K港出發，經過Y城、R城、P城飛往左下角P港，QM選擇了R城、AST選擇了L港。安全區刷在了地圖左下角，包含大部分機場、p港和小半海域。

比賽來到25分鐘，LX隊員life遠點點射，精準擊殺ASUS兩人。

毒圈不斷收縮，最終來到了機場南部的一片平原，僅有少量樹木作為掩體。此時場上還有3隊5人。LX率先擊倒QM一人，兩人選擇衝鋒，可惜由於無掩體被QM另一人反殺，LX團滅。決賽時刻來臨，TG獨狼開車進圈，並以車輛為掩護和QM兩人僵持住。毒圈刷新，TG獨狼被點掉，QM成功吃雞。

索泰杯PUBG邀請賽小組第二日第二場 LYG戰隊9殺吃雞

本局比賽航線從右往左，從大小電廠飛往G港下城區下方。AST選擇了L港，QM選擇了R城。安全區刷在了地區右側。

決賽圈最終刷在了農場右側的山林。隨著LYG團滅DR，賽場來到了決戰時刻，此時場上還剩兩隊5人，LYG主動出擊，擊倒AST一人，隊友趁AST救人之際，一顆雷炸到兩人，可自己也被擊倒。LYG最後一人對戰AST最後一人，毒圈收縮，LYG隊員選擇藉助反斜坡前壓，AST隊員趁其不備果斷出擊，可惜鋼槍失敗被擊殺，LYG成功吃雞。

索泰杯PUBG邀請賽小組第二日第三場 QM戰隊14殺吃雞

本局比賽航線從下往上，從機場西側海域飛往S港東側，東部資源點需要拿車才能到達，安全區刷在了地圖西側。

毒圈不斷收縮，此時場上只剩3隊9人。FTW和QM發生激烈戰鬥，藉助煙霧擊殺QM兩人，同時自己也被擊殺兩人，擊倒一人。FTW隊員選擇駕車後撤，全民在其後緊追不捨將車打炸，人頭被FIRE戰隊隊員偷掉。決賽時刻，QM鎖定FIRE位置，一名隊員直接開車前壓，由於FIRE隊員趴倒在地視野全無，直接被撞死，QM隊員下車，精準射擊擊殺FIRE最後一名隊員,QM成功吃雞。

索泰杯PUBG邀請賽小組第二日第四場 FTW戰隊10殺吃雞

本局比賽航線從下往上，從機場南部飛往左上角Z港，安全區刷的非常正，在地圖的正中央。

本局比賽的決賽圈最終刷到了P城外的麥田，此時場上還有3隊8人。三方混戰之時，UNITE被滅隊，決賽時刻來臨，ehome兩人對陣FTW三人，由於是麥田圈，所有人都選擇伏地，只能試探開槍。天命圈刷向了FTW，ehome無奈只能選擇衝鋒，可惜被FTW團滅。FTW成功吃雞。

索泰杯PUBG邀請賽小組第二日第五場 DP戰隊7殺吃雞

本局比賽航線從下往上，從機場飛往S港東側，安全區刷在了地圖左上部分。

決賽圈刷在了學校上方的山林，各個隊伍藉助樹木掩護瘋狂開火，一番激烈交戰後場上還剩3隊7人。隨著LYG進圈失敗，決賽時刻來臨。DP兩人佔據天命圈，以車為掩體架住MVP獨狼，由於沒有煙霧彈，MVP獨狼只能選擇直接衝鋒，可惜被DP直接打掉，DP成功吃雞。

至此，索泰杯絕地求生邀請賽B組的比賽就已經結束了。最終，QM戰隊和DP戰隊分別以1650、1560的總分成功晉級，恭喜他們!