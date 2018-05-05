新浪科技訊 就在剛剛，美國太平洋時間5月5日04：05（日期:今天19：05），最新的一顆火星探測器已經從美國加州范登堡空軍基地發射升空，飛向遙遠的紅色火星。

對這方面不太了解？沒關係，你想知道的都在這裏。新浪圖文直播入口：http://live.sina.com.cn/zt/l/v/tech/insight/

一、 這是一顆什麼樣的探測器？

這顆探測器名叫「InSight」（洞察號），這個名字實際上是正式英文名「Interior Exploration using Seismic Investigations， Geodesy and Heat Transport」的縮寫，大意是「地震調查，測地與地熱流內部探測器」。

這是美國宇航局旗下「發現」（Discovery）計劃資助的第12個探測項目。這類項目要求儘可能降低成本與風險，瞄準一個特定科學問題進行探測。專門針對火星內部探測的「洞察號」對此要求吻合地還不錯，只是花費有點超標。這個探測器原計劃是在2016年3月份發射的，但是由於一個主要儀器出現故障，一時難以修復，錯過了發射窗口，不得不再等兩年，拖到2018年才發射，這中間就要多花費1.5億美金，使得項目總價飆升到超過8億美金。而在位於美國西海岸的加州范登堡空軍基地發射，也將使其成為歷史上第一個行星際探測器。

「洞察號」高度1米多，太陽能帆板全部展開時，最大寬度可以到6米，總質量是694公斤。其中包括一顆著陸器（358公斤），隔熱罩（189公斤），巡航級（79公斤）以及大約67公斤左右用於中途軌道修正等用途的推進劑之類。

2018年5月5日日期:19：05，一枚57米高的宇宙神 V 401型火箭托舉著這顆最新的火星探測器，起飛。如果一切順利，那麼這顆探測器將在太空中飛行7個月左右，在2018年11月26日前後降落到火星表面。

二、它是做什麼用的？

「洞察號」最大的任務如前所述，就是去探測火星的內部結構。但正如任務科學家們所言，這並不僅僅是一次火星探測任務，因為了解火星的內部結構，將對與其類似的其他類地行星的研究產生推動，如地球，金星和水星，甚至月球等等。

儘管火星和地球大致形成於45億年前的同一團塵埃雲物質，但兩者之間卻出現了比較明顯的差異。「洞察號」將有望幫助我們回答這一問題。

要想了解火星的地質演化歷史，我們必須對其內部結構有所了解，但儘管我們距離第一次探測火星已經幾乎50年之久，我們對於火星內部結構卻仍然知之甚少。來自內部的力量和物質塑造了行星的大氣層，地表景觀和地形，以及磁場。從很大程度上說，一顆行星的內部情況可以決定這顆行星上是否具備適宜生命生存的環境條件。因此，「洞察號」經過專門設計，攜帶專門設備，將繪製火星內部的結構圖。

三、 它如何探測火星地下的情況？

要先了解這一方面，我們就需要看一下「洞察號」所攜帶的科學載荷了。「洞察號」攜帶的科學載荷主要由兩種，分別對應於地震探測，以及地熱流測量。這些都是了解火星內部狀況的重要手段。

和地球上一樣，地震波可以讓我們給火星「做超聲波檢查」，聽一聽火星的心跳，量一量火星的脈搏。這一次，「洞察號」將首次對火星上的地震，或者叫「火震」進行詳細記錄。除此之外，「洞察號」還攜帶了先進的鑽探式地熱流探測器，給火星測測體溫高低。可以說火星誕生45億年來，這麼詳細的身體檢查還是頭一遭。

能夠做到以上這些「體檢」功能，多虧了「洞察號」先進的科學設備，以及此前人類在火星探測領域的長期技術和經驗積累。

為了最大限度降低成本和風險，「洞察號」在很大程度上參考了2008年降落在火星接近北極地區的「鳳凰號」探測器的很多設計與技術成果。另外，這次任務也是一次真正的國際化任務，參與的科研機構和科學家高度國際化，來自很多不同的國家。

自身重量僅有358公斤的著陸器上用於有效載荷的分量大約是50公斤左右，應該說容量並不是很大，這並非一個特別巨大的著陸器。這50公斤里除了科學設備之外，還要包括各種相機和各種輔助設備。

但其中，比較重要的載荷主要就是兩樣。

1） 第一樣是一套地震儀設備：SEIS（內部結構地震實驗）。

這套設備由法國提供，瑞士，德國和英國的科研機構參與。它將精確測定火星上的震動，以了解火星的演化歷史和內部結構，並監測隕星撞擊火星地表的頻率。SEIS還可以監測火星大氣中的波動，以及火星的小衛星對火星地表產生的極為微弱的引潮力。此前導致「洞察號」發射推遲的，正是這個SEIS設備在2015年被發現真空系統出現故障。

SEIS的配套氣象設備很完善，包括加州大學洛杉磯分校提供的「矢量磁強計」，用於監測火星大氣電離層擾動；以及一台由西班牙/芬蘭聯合研製的「氣象監測站」，它和好奇號火星車上安裝的是一樣的，可以測定環境溫度，風速和風向等信息；另外，還有一台由美國宇航局噴氣推進實驗室（JPL）研製的火星氣壓計。這些微小波動都可能影響到地震儀度數的明確性，需要進行測定和剔除。

2） 第二樣叫做「HP3」（熱流與物理性質探測包）。

這是由德國空間中心（DLR）提供的設備，這是一台「自動鑽進式熱流計」，可以像自動打樁機一樣自行鑽入火星地表，因而得到一個綽號「鼴鼠」。

它最大可以鑽入5米深，以探測來自火星內部的地熱流值大小，這將幫助科學家們判斷火星內部冷卻的速度。行星形成之後就處於不斷的冷卻降溫過程之中，一旦完全冷卻，那麼岩漿，板塊運動。火山爆發等活動都將隨之消失。而一顆行星的體積質量越小，它冷卻的速度也就越快。地球今天仍有活躍的板塊與火山等運動，而比地球小得多的火星基本上已經看不到地質活躍的跡象。那麼，火星內部是否已經完全冷卻？是否其內核附近還存在一些仍然處於熔融狀態的物質？對地熱流的測量將有助於我們回答這一問題。

另外，這個鑽頭背後是有導線連接的，這根導線上，每隔10厘米就安裝了一台高靈敏溫度計，從而能夠測定地下5米深度內的溫度剖面。

除了這兩樣最重要的設備之外，還有第三件探測利器：RISE（自轉與內部結構實驗）。這是一個由美國宇航局噴氣推進實驗室領導的項目，其目的是了解火星內部的物質狀態與質量分佈情況。它的原理其實很簡單，通過生活經驗就能夠解釋：一個熟雞蛋，一個生雞蛋，以及一個半生不熟的雞蛋，在轉動時的表現是不一樣的，內部液體（或者熔融狀態的物質）的存在，或者內部質量分佈的不均勻，理論上可以通過對行星自轉的精確測定分析推斷出來。本次RISE設備將透過X波段測控信號精確測定火星自轉，精度誤差小於2厘米，其取得的數據將非常具有價值。

四、其他情況

著陸火星后，「洞察號」將使用一根2.4米長的機械臂把SEIS以及HP3設備「拿到」火星地面上，這種做法在所有的火星探測任務中也是頭一次。

在機械臂上，以及基座前端分別安裝有彩色相機，這幾台相機的技術也同樣是來自之前勇氣號，機遇號和好奇號火星車驗證過的成熟技術，大大降低了成本與風險。

除此之外，本次與「洞察號」一併升空的還有一對微小衛星，名叫「火星立方體衛星一號」（MarCO）。這兩個公文包大小的微小衛星將跟在「洞察號」身後，獨立飛向火星。它們的設計目的是檢驗微小衛星在火星與地球之間實現通訊的技術可行性，另外，如果它們順利進入圍繞火星的軌道並通訊實驗成功，那麼它們還能在軌道上為「洞察號」提供信號中繼服務。這也是人類首次在另一顆行星軌道上測試立方體微小衛星技術。（晨風）