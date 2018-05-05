原標題：「科摩多－２０１８」多國聯合演習開幕



新華社印度尼西亞龍目島５月５日電（曾行賤 張傑）當地時間５月５日，由印度尼西亞海軍主辦的「科摩多－２０１８」多國聯合演習在印度尼西亞龍目島倫巴港開幕。

上午８時許，開幕式在港口碼頭舉行。印度尼西亞海軍司令阿德·蘇潘迪上將宣布演習開幕並致辭。隨後，印度尼西亞海軍組織了傳統的舞蹈、跳傘和特技飛行表演，受到了參演的各國海軍官兵和當地群眾的歡迎。

此次演習，背景為假想目標格雷島發生恐怖主義、海盜和武裝搶劫活動，發生少數民族受壓迫事件。同時，格雷島所在國家還發生了地震、火山噴發等自然災害，引發社會嚴重騷亂。根據聯合國決議，多國部隊前往實施人道主義救援，組建多國海軍特混艦隊。

中國海軍參加此次演習艦艇編隊指揮員龍捲出席了開幕式，並與參演國家海軍要員一道在印尼海軍準備的匾額上簽名。龍捲介紹，中國海軍愛好和平，願意與世界各國海軍一道為建設和諧海洋、深化交流和促進共同發展做出貢獻。