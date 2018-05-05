「科摩多－２０１８」多國聯合演習開幕北京新浪網 (2018-05-05 19:30)
原標題：「科摩多－２０１８」多國聯合演習開幕
新華社印度尼西亞龍目島５月５日電（曾行賤 張傑）當地時間５月５日，由印度尼西亞海軍主辦的「科摩多－２０１８」多國聯合演習在印度尼西亞龍目島倫巴港開幕。
上午８時許，開幕式在港口碼頭舉行。印度尼西亞海軍司令阿德·蘇潘迪上將宣布演習開幕並致辭。隨後，印度尼西亞海軍組織了傳統的舞蹈、跳傘和特技飛行表演，受到了參演的各國海軍官兵和當地群眾的歡迎。
此次演習，背景為假想目標格雷島發生恐怖主義、海盜和武裝搶劫活動，發生少數民族受壓迫事件。同時，格雷島所在國家還發生了地震、火山噴發等自然災害，引發社會嚴重騷亂。根據聯合國決議，多國部隊前往實施人道主義救援，組建多國海軍特混艦隊。
中國海軍參加此次演習艦艇編隊指揮員龍捲出席了開幕式，並與參演國家海軍要員一道在印尼海軍準備的匾額上簽名。龍捲介紹，中國海軍愛好和平，願意與世界各國海軍一道為建設和諧海洋、深化交流和促進共同發展做出貢獻。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DUNLOP 抗藍光 眼鏡．ELECOM 夾式抗藍光眼鏡．視鼎 Z-POLS 抗藍光眼鏡．夾式 抗藍光眼鏡．夾式抗藍光眼鏡．外罩式抗藍光眼鏡．Photoply 3C 抗藍光眼鏡．ELECOM 抗藍光 眼鏡．抗藍光眼鏡夾片．兒童 抗藍光眼鏡．抗藍光眼鏡．外罩式 抗藍光眼鏡．3C 抗藍光 眼鏡．Nessie 尼斯 抗藍光眼鏡．3C 電腦 抗藍光眼鏡．nu 抗藍光眼鏡．外罩式抗藍光眼鏡 book．Z-POLS 寬版 抗藍光眼鏡．ELECOM 抗藍光眼鏡．抗藍光 眼鏡．抗藍光眼鏡 夾片式
- 【三入超值組】【防潮家】90公升電子防潮箱-三層大容量 抽
- Tino Bellini 巴西進口特殊蛇紋真皮舒適平底娃娃鞋_黑
- OZMD歐力婕 頂級珍珠粉末(30公克/盒)
- 【justloveParis 法國名品】全頭層真皮皮夾玫瑰花紋5.5吋手
- ANNA SUI 玫紅浪漫薔薇花園造型眼鏡(黑色)AS616-1-001
- 【ATUNAS 歐都納】女款驅蚊/防曬/彈性戶外休閒長褲A-PA1706
- effie 輕樣漫步 全真皮雙色浪漫花朵奈米休閒鞋 米色
- 【BOTTEGA VENETA】編織小羊皮長夾式鏈包 WOC(黑色)
- 紐西蘭CERES克瑞斯 天然無穀犬用寵物主食餐罐 375g (24罐組
- 【光彩珠寶】婚戒 日本鉑金結婚戒指 男戒(晶鑽情人III)
曾向小布希扔鞋伊拉克記者競選議員【北京新浪網】
以色列與伊朗危險對峙 戰爭一觸即發？【北京新浪網】
不做「離婚之都」英國欲為贍養費設限【北京新浪網】
千名送貨機器人明年上路【北京新浪網】
科威特將開展交通安全周活動【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》