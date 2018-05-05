女團偶像超直接 大膽問男網友：可以來上我嗎？NOWnews今日新聞 (2018-05-05 19:30)
女團「伊梓帆」成員董梓甯（梓梓）4日上17直播節目，道出許多不為人知的往事。被問至今最難忘糗事？梓梓自爆曾幫《大學生了沒》節目找人，某次在網路上，問一位帥哥：「2點到4點可以來上節目嗎？」竟筆誤寫成：「請問你2點到4點可以來上我嗎？」對方則傻回：「是上妳嗎？」她才赫然發現自己筆誤，許多網友紛紛留言：「舉手。」、「我有空。」、「我可以！」
「伊梓帆」三位團員陳伊、董梓甯、楊曉帆，都曾是中華職棒Lamigo桃猿專屬啦啦隊LamiGirls成員，梓梓表示剛開始從啦啦隊轉換成藝人身分組伊梓帆時，三個女生過得很辛苦，曾每天都三個人吃一碗麵。甚至在錄影現場，還會問其他人有沒有不吃的便當，想帶回家微波再吃，現場眾人直呼：「好辛苦啊，我沒辦法。」梓梓說：「團體就是這樣，什麼都是平分，通告費1350也是三個人分。」
▲董梓甯個性呆萌。（圖／17Media提供，2018.05.05）
▲董梓甯上直播節目。（圖／17Media提供，2018.05.05）
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