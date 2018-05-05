媽媽的一根草繩 激發林保雍回饋社會的心中央社 (2018-05-05 19:30)
神腦集團總裁林保雍為紀念過世多年的母親林賴阿月而成立的慈月基金會，為感念默默付出的護理人員，特別設立南丁格爾獎為護理人員發聲，今天舉行第七屆南丁格爾獎頒獎典禮。中央社記者韓婷婷攝 107年5月5日
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