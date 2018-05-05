原標題：美去年收集通話記錄翻倍 美民眾憂政府潛在干預



路透社報導截圖

【環球網報導 記者 李慧玲】美國情報機構當地時間4日發佈的一份報告顯示，美國國家安全局(NSA)在2017年收集了5.34億條美國人的通話和信息記錄，超過其在2016年收集數據的三倍。

據路透社5月5日報導，2015年美國通過一項法律試圖限制大量收集這些記錄，但是在此之後，情報機構建立新的監視系統的第二年，電話記錄收集數量在1.51億的基礎上急劇增加。

儘管2017年的美國國家安全局收集的通話記錄遠未達到2013年斯諾登所披露的數字——NSA每天收集數十億次通話記錄，但收集通話記錄數量的激增仍引發了一些人的質疑，他們擔心政府潛在干預以及生活受到影響。

隱私維權人士表示，在斯諾登泄密之後的數年裡，監控的總體增長令人困惑和擔憂。

華盛頓開放技術研究所的政策顧問羅賓格林說：「情報機構的透明度尚未擴展到解釋其急劇增長的收集數量。」

發佈這一年度報告的美國國家情報總監辦公室的一位發言人在一份聲明中稱，政府「並未改變其使用權力獲取電話詳細記錄的方式」。這位發言人說，NSA發現一些因素可能會影響收集記錄數據的變化，其中包括法院批准的可供收集的對象，可能是調查對象的電話號碼或者電話服務提供商保留的歷史信息的數量。他說，預計這個數字每年都會波動。

還有美國情報官員曾表示，收集記錄的數量可能還包括多次撥打或者來自同一電話號碼的電話以及重複記錄。

報告還顯示，除美國當地公民外，美國以外地區的人士也成為《外國情報監視法案》(Foreign Intelligence surveillance Act)第702條的目標，並且數量從2016年的106469人增至2017年的129080人，高於2013年的89138人，五年累計增加約45%。

美國情報機構認為《外國情報監視法案》第702款是保護國家安全的重要工具，但隱私權倡導者認為該計劃附帶地收集了美國人的通信記錄，且數量是不可知的。