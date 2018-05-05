▲傅天穎(右)首度挑戰國標舞。（圖／民視提供，2018.05.05）

《舞力全開》今（5）日晚間將播出特企單元「永遠不嫌晚」，邀請馬國賢、馬妞、馮偉傑、傅天穎，來挑戰國標舞。人生第一次挑戰國標舞的傅天穎，被指導老師李睿洋嚴厲對待，老師甚至在節目上表示：「教她像在教我兒子。」更在傅天穎生日時，要她回去練習一百遍，堪稱最難忘生日。

傅天穎透露，練舞時真的是一邊跳、一邊流淚，還說原來這就是「含淚跳恰恰」。指導老師李睿洋看到傅天穎落淚，也非常不捨，但告訴自己不能心軟，不管再怎麼樣嚴厲，傅天穎都是高EQ回覆老師的每項要求，不見生氣或回嘴，相當敬業。

▲傅天穎首度挑戰國標舞。（圖／民視提供，2018.05.05）

錄影結束後，在台下有兩位神祕嘉賓等待著傅天穎，原來是傅媽媽跟愛子「小天子」陪伴她錄影到深夜，傅天穎說他們二位的陪伴是她最大的安慰，這次不論贏或輸，都是她開啟跳國標舞最大的鼓勵。

▲傅天穎首度挑戰國標舞。（圖／民視提供，2018.05.05）