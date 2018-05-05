張耿豪心急動作跑掉 手肘發炎下二軍中央社 (2018-05-05 19:30)
（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職富邦悍將隊投手張耿豪開季扛起球隊終結者角色，昨天被下放二軍，他坦言可能因為想要幫助球隊，反而給自己太大壓力，造成動作跑掉、引起手肘發炎。
張耿豪去年拿下中職年度獎項「最佳進步獎」，今年開季教練團有意讓他扛起終結者角色，本季目前為止一軍出賽13場，投10局失掉10分（7分責失分），戰績1勝2敗，中繼點、救援成功各1次，防禦率偏高6.30。
張耿豪表示，其實無論在中繼或救援都差不多，只要是牛棚投手，就是要做好每天上場的心理準備。他也點出，上場就是想要幫助球隊，「可能自己給自己的壓力太大，沒有辦法幫助球隊時更心急，造成動作跑掉、引起手肘發炎」。
張耿豪上一場一軍出賽為4月27日對統一獅隊，後因為手肘不適昨天降二軍，今天仍隨隊一軍練球，今天牛棚練投約20顆，直球、變化球都有投，他表示主要想觀察手肘有沒有不舒服的感覺，目前投完感覺不錯。
悍將隊總教練葉君璋表示，牛棚練投感覺和正式比賽感覺還是有落差，會確保張耿豪手肘狀況百分百恢復後，才會讓他回到一軍出賽。（編輯：劉政權）1070505
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Premium 咖啡機．Jura 咖啡機．自動研磨咖啡機．二合一 咖啡機．咖啡機 10．Saeco 咖啡機．BES860XL 咖啡機．伊萊克斯 咖啡機 EES200．IMPRESSA 咖啡機．博世 咖啡機．咖啡機 cuisinart．咖啡機 saeco．日立 咖啡機．專業咖啡機．electrolux 咖啡機．KAISER 咖啡機．咖啡機除鈣．SAMPO 咖啡機 hm．摩卡 咖啡機．mini 咖啡機．ucc 咖啡機．10人份 咖啡機．膠囊 咖啡機．隨行杯咖啡機．VOGUE 咖啡機．研磨 咖啡機．TWINBIRD 咖啡機．咖啡機 MelodyII．美式咖啡機．eupa 咖啡機
- 【LANCASTER】防刮牛皮側背水桶包_小(祖母綠)
- 【Bernice】韋德工業風造型大茶几
- 【文創集】尼卡 時尚2.7尺雲紋石面餐櫃/收納櫃
- 【Betrise多款任選】雙人-環保印染德國防蹣抗菌100%天絲四
- 美國鵝媽媽 Mother Goose 凱特導磁不鏽鋼炒鍋(40cm)
- 【Shylina萱琳娜】鈦神奇經絡片+樂肌膏+紫草膏(臉 頭皮 肩
- LOWEPRO 火箭旅行家 450AW 專業相機後背包 (台閔公司貨)
- HAPPYHOME CD150木紋辦公桌櫃組Y699-16+Y702-1
- 【Anna Lou Of London】倫敦品牌 D 個性字母項鍊 金(絕版品
- 【OCTAVIA 8】千層派 多層無敵輕量尼龍托特公事包(正經灰)
調查-您如何看待亞洲杯抽籤結果 國足能出線嗎？【北京新浪網】
日本1-3不敵韓國止步8強 張本自責:我沒拿下第一場【北京新浪網】
鑽石聯賽多哈站連爆驚人成績 中國兩將發揮平平【北京新浪網】
MLB【NOWnews今日新聞】
歐聯-科斯塔補時單刀破僵局 馬競半場1-0阿森納【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》