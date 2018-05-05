范玉禹每場帶目標投 郭泓志鼓勵調整心態中央社 (2018-05-05 19:30)
（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職富邦悍將隊投手范玉禹昨天升上一軍，本季控球進步，反映在二軍出賽成績上，「自己的機會自己創造，每場都要帶著目標上去投」，也提到前輩郭泓志給他不少建議和鼓勵。
范玉禹前幾年一軍出賽多以先發投手為主，今年目前為止二軍總計9場出賽（一場先發），投11.2失掉7分責失分，防禦率5.40，成績與去年（防禦率7.23）相比有進步。
范玉禹表示，自己屬於容易亢奮的人，如果要投先發，心情需要保持平穩，改投中繼，上場就是面對高張力狀況，亢奮情緒可以在場上釋放，面對打者的感覺更好，現在反而比較習慣後援角色。
今年季初教練團有跟二軍投手群講，誰表現好誰就有機會上一軍，范玉禹提到：「我覺得機會要靠自己創造，每次上場都給自己設定目標，不是只想著上場一球一球投，而是帶著目標上去投，反而更能投出好的結果。」
談起今年與前幾年最大的不同，范玉禹認為，今年對直球、變化球的掌控性進步很多，每年都想要有所成長。
他也透露在二軍時，前輩郭泓志會給年輕投手鼓勵和建議，「主要是心態上的調整，他跟我說要相信自己投出去的那顆球，投每顆球都在專注在上面」。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070505
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Premium 咖啡機．Jura 咖啡機．自動研磨咖啡機．二合一 咖啡機．咖啡機 10．Saeco 咖啡機．BES860XL 咖啡機．伊萊克斯 咖啡機 EES200．IMPRESSA 咖啡機．博世 咖啡機．咖啡機 cuisinart．咖啡機 saeco．日立 咖啡機．專業咖啡機．electrolux 咖啡機．KAISER 咖啡機．咖啡機除鈣．SAMPO 咖啡機 hm．摩卡 咖啡機．mini 咖啡機．ucc 咖啡機．10人份 咖啡機．膠囊 咖啡機．隨行杯咖啡機．VOGUE 咖啡機．研磨 咖啡機．TWINBIRD 咖啡機．咖啡機 MelodyII．美式咖啡機．eupa 咖啡機
- 【甜蜜約定2sweet-ERT231】Hello Kitty珍珠系列白鋼耳環(He
- 【ASSARI】傑瑞德大L型亞麻布沙發(304cm)
- 【LANCASTER】防刮牛皮側背水桶包_大(童話粉)
- 【hilltop山頂鳥】女款吸濕排汗抗UV彈性長褲S07FF2大理石灰
- ILG鑽頂級八心八箭擬真鑽石項鍊-Hawaii夏威夷綠林款-NC097
- agnes b. 限定巴黎星願時尚女錶-玫瑰金/29mm VJ22-KR60P(BH
- 【歐若拉名床】三線乳膠恆溫獨立筒床墊/灌模封邊強化-單人
- ILG鑽頂級八心八箭擬真鑽石項鍊- 戀慕心情款-NC088情人生日
- Pandora 潘朵拉 迪士尼系列跳跳虎琺瑯 純銀墜飾 串珠
- 【AS】Allen5.3尺高餐櫃
調查-您如何看待亞洲杯抽籤結果 國足能出線嗎？【北京新浪網】
日本1-3不敵韓國止步8強 張本自責:我沒拿下第一場【北京新浪網】
鑽石聯賽多哈站連爆驚人成績 中國兩將發揮平平【北京新浪網】
MLB【NOWnews今日新聞】
歐聯-科斯塔補時單刀破僵局 馬競半場1-0阿森納【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》