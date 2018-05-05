《信號》狂吸腐女粉 坂口健太郎將旋風訪台NOWnews今日新聞 (2018-05-05 19:30)
日本「鹽顏男神」坂口健太郎主演新劇《信號》，劇中他與北村一輝透過無線電對講機聯繫，兩人橫跨時空交換線索，攜手調查被警方忽略的長年懸案。其中，兩人彼此透過無線電對講機，跨時空吶喊對方聲嘶力竭的模樣，被網友腦補成「CP檔」，狂吸腐女粉。
坂口健太郎在《信號》中，飾演「罪犯側寫師」，主要負責處理長期未解決案件，戲裡充滿正義感的他，拒當「佛系警察」。劇中有一段，北村一輝拿著對講機對坂口坦言：「這可能是最後一次聯繫，除非能說服三年前的他。」這句面臨生死交關所流露的真情，網友打趣說也是一種「大叔的愛」。
▲坂口健太郎演出《信號》。（圖／KKTV提供，2018.05.05）
▲北村一輝演出《信號》。（圖／KKTV提供，2018.05.05）
坂口健太郎明（6）日將來台宣傳電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》，隔天便將返日繼續趕拍《信號》，行程雖繁忙，但2017至2018堪稱坂口健太郎的幸運年，接連在戲劇《信號》以及電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》擔任主演，更以電影《64前篇／後篇》拿下第40屆日本電影金像獎新人演員獎，人氣與演技兼具。《信號》即日起在KKTV每周五24點更新。
▲坂口健太郎(右二)、北村一輝(右一)演出《信號》。（圖／KKTV提供，2018.05.05）
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