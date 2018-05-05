▲全國泰拳錦標賽陳禹希奪冠（圖／中華民國泰拳協會提供）

2018年第九屆全國泰拳錦標賽，今天（5日）在台北花博公園行動夢想館熱烈開打，參加過世界運動會（中華奧會承認最高等級世界賽事）的陳禹希，順利在成年男子組54公斤級奪下金牌，過去有一段不學好的日子，後來洗心革面的他，如今已成為一位謙虛有禮的格鬥好手。

陳禹希過去血氣方剛，到處逞凶鬥狠，高一時為朋友助陣，結果被人用木棒打破頭，心有不甘找到一間道館說要學拳，表明自己學拳是因為被人家打要報仇，還嚇到現在的教練蔡豐穗。

「但我發覺其實他是很乖很聽話的小孩子！」蔡豐穗回憶，當時陳禹希帶著一票哥們來，每次練習都在旁邊看，他每次都邀請這些哥們一起練，「可能覺得我煩，後來他們就沒出現，我也趁著機會磨他的性格。」

蔡豐穗表示，陳禹希能吃苦，性格相當壓抑，「而且他沒有什麼運動細胞，肢體協調性不好，能有今天的技術，都是苦練出來的，現在性格也比之前好很多。」

代表榕城武館的陳禹希，今天5：0壓倒性擊敗協和拳館的鄭鎮豪，因此量級另名選手過磅未過，陳禹希名列第一，他說自己比較慢熱，第一回合較放不開，之後暖機完畢後，就越打越順。

陳禹希提到，剛開始接受泰拳、散打訓練時非常不習慣，但也震撼原來擂台上這麼多比自己厲害的人，而培養出興趣，但降體重辛苦，加上大半時間都在練拳，幾乎沒有可以聚會的朋友。

「而且還單身交不到女朋友！」陳禹希苦笑說，這些心理上的煎熬，有時候會邊騎車邊掉淚，一度想放棄轉從事餐飲業或報考職業軍人，但又不想辜負教練的栽培，教練也叫他再試試看，就一路撐到至今。

陳禹希盼望自己能再挑戰一次世界運動會這類最高等級世界賽事，並以泰拳傳奇人物播求（Sombat Banchamek ）為目標，希望能成為台灣最出色的泰拳選手，學拳改變自己的人生，讓自己懂得謙虛，現在他一心想朝這項運動的最高榮譽努力。

除陳禹希外，開幕典禮擔任運動員宣誓代表的「噶瑪蘭戰士」潘弘旻，也輕鬆拿下第一場勝利，今天最熱門的賽事，則落在青少年男子組42公斤級賽事，立青泰拳A隊的王濬哲，現小學五年級，面對比他一個頭還已是國二生的來義高中A隊魏耀華，矮小身軀雖屢被重擊還遭到讀秒，但堅持不放棄的精神，獲得全場歡呼，比賽結束時現場爆出如雷掌聲，連對手教練也拍手叫好。

明天（6日）早上11點在同場地持續進行比賽，預定下午2點起，開始進行各量級決賽，各組冠軍獲得東亞錦標賽、亞錦賽以及兩岸四地泰拳錦標賽國手資格，並將選出表現優異選手，做為世界武博運動會儲備國手。