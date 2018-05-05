▲富邦悍將蔣智賢擊出三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

富邦悍將今（5）日在主場新莊球場出戰Lamigo桃猿隊，富邦靠著蔣智賢首局轟出3分砲，兩隊5局打完仍以3:3平手中。

富邦這場推出王牌投手羅力先發，不過他首局就遇到亂流，被王柏融、林泓育、陳俊秀連續3支安打失分，其中，林泓育、陳俊秀都是斷棒安打。

不過富邦首局面對道恩斯也不客氣，林哲瑄敲出安打後，高孝儀再點成內野安打，蔣智賢一棒轟出右外野3分砲，一棒超前比分。

猿隊有備而來，3局下靠著詹智堯、王柏融等左打部隊敲安，林泓育左外野安打再下一城，陳俊秀高飛犧牲打再度追平比分。

羅力4局投完退場，不過他4局上被郭永維的強襲球直擊頭部，還好沒有大礙。