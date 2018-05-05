讀賣巨人隊今天再度於橫濱球場迎戰橫濱DeNA，先發投手田口麗斗主投7局失2分優質先發，加上巨人打線由菜鳥捕手大城卓三單場4打數3安打，生涯首度猛打賞拿下MVP，終場巨人就以8:3輕鬆獲勝。

前一場巨人隊跟DeNA打到12局握手言和，連續19局沒有得分的狀況，今天2局就開啟攻勢，岡本和真、龜井善行連續敲安後，長野久義敲出適時安打破蛋，大城卓三再補上中外野安打，單局攻下3分。

次局巨人隊擴大領先，2人出局後，大城卓三、田口麗斗都敲安，連續打回4分，6局上隊長坂本勇人也敲安相挺，打線全場12支安打，也拿下重要的一勝。



田口麗斗主投7局，被打6安打，1次保送，3次三振，拿下本季第2勝，雖然上原浩治9局下登板被神里和毅敲出陽春彈失分，但巨人終場仍以5分差贏球。